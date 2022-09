Dataangrep mot Uber

NTB

Uber ble rammet av et dataangrep torsdag. Omfanget er uklart, men selskapet måtte stenge ned flere interne systemer, skriver New York Times.

En talsperson for Uber sier til avisa at selskapet etterforsker angrepet og er i kontakt med politiet.

De ansatte ble instruert til å ikke bruke kommunikasjonsplattformen Slack, og opplevde at andre interne systemer var utilgjengelige, får avisa opplyst av to anonyme ansatte.

Like før Slack ble frakoblet torsdag ettermiddag, fikk de ansatte en melding med teksten «Jeg kunngjør at jeg er en hacker og Uber er utsatt for et datainnbrudd». Videre ble det listet opp flere interne databaser som hackeren hevdet at var rammet.

Uber-talspersonen sier at hackeren fikk tilgang til en av de ansattes Slack-konto, og at det var denne som ble brukt for å sende meldingen.

Uber ble også utsatt for et datainnbrudd i 2016. Den gang fikk datatyvene fikk tilgang til personlig informasjon fra 57 millioner brukere og 600.000 sjåfører.

De fikk ut navn, epostadresser og telefonnumre til Ubers brukere og sjåfører, og selskapet betalte hackerne 100.000 dollar for å slette datamaterialet de hadde stjålet. Angrepet ble først kjent mer enn et år senere.