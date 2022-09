General pågrepet i sak om forsvunne studenter i Mexico

Slektninger og venner av de 43 lærerstudentene som forsvant i Mexico i 2014, demonstrerer i Mexico City. En general i det mexicanske forsvaret er pågrepet i forbindelse med saken. En statlig sannhetskommisjon har konkludert med at militæret bærer ansvaret for forsvinningen. Studentene er erklært døde. Kun noen få levninger er funnet. Foto: Marco Ugarte / AP / NTB

NTB

En general i det mexicanske forsvaret er pågrepet i forbindelse med saken om de 43 lærerstudentene som forsvant i landet i 2014, opplyser landets regjering.

Generalen ledet en bataljon i området sør i Mexico der studentene forsvant, og er en av tre mistenkte som er pågrepet, sa visesikkerhetsminister Ricardo Meija torsdag.

Han identifiserte ikke de to andre, men sa at de også jobber i militæret. Påtalemyndigheten kunngjorde i august at det var utstedt arrestordre for mer enn 80 mistenkte i saken, blant dem 20 fra militæret, 44 politibetjenter og 14 medlemmer av narkokarteller.

Samme dag ble landets tidligere regjeringsadvokat, som ledet en kontroversiell etterforskning av saken, pågrepet. Han anklages for å være involvert i forsvinningen, tortur, samt for å hindre den juridiske prosessen i etterkant.

Saken er en av de verste menneskerettstragediene i Mexico, der en narkotikarelatert voldsspiral har ført til at mer enn 100.000 mennesker er savnet.

Lærerstudentene var på vei fra delstaten Guerrero sør i landet til Mexico City for å delta i en demonstrasjon da de forsvant.

Etterforskere mener de ble pågrepet av korrupte politifolk og overgitt til kartellmedlemmer som trodde de kom fra en rivaliserende gjeng, men det er ikke etablert hva som faktisk skjedde.

Regjeringen kom året etter med en offisiell rapport der det het at de ble drept av et kartell som senere tente på levningene deres på en søppelfylling, men de konklusjonene er bestridt av de etterlatte, uavhengige eksperter og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

En statlig sannhetskommisjon beskriver saken om en «statlig forbrytelse», og konkluderer med at militært personell bærer ansvaret, enten direkte eller på grunn av skjødesløshet.

Studentene er nå offisielt erklært døde selv om kun noen få levninger er funnet.