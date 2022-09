USA sender ny pakke med militærhjelp til Ukraina

NTB

USA sender en pakke verdt 600 millioner dollar med militær bistand til Ukraina. Det tilsvarer drøyt 6,1 milliarder kroner

Ukrainerne fører for tiden en motoffensiv mot russiske posisjoner flere steder i landet, primært i Kharkiv-regionen i nordøst, men også i Kherson-regionen i sør.

I den siste hjelpepakken fra USA er det utstyr og tjenester, samt opptrening, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus torsdag.

Forsvarsdepartementet skriver at det blant annet er snakk om ytterligere ammunisjon til rakettsystemet HIMARS, 37.000 artilleriprosjektiler – blant dem 1.000 presisjonsstyrte – og fire radarer som oppdager artilleriprosjektiler.

Ber om langdistanseraketter

Siden Russland invaderte nabolandet i slutten av februar, har USA sendt mer enn 15 milliarder dollar i militær bistand til Ukraina. Den siste kunngjøringen om bistand kommer to uker etter at ukrainerne innledet den store motoffensiven.

Ukraina har bedt om langdistanseraketter av typen ATACMS, som har en rekkevidde på 30 mil, og vist til at dette vil gjøre det mulig for dem å blant annet ramme en nybygget bro som knytter den okkuperte Krim-halvøya til Russland over Kertsjstredet.

Det framgår ikke av pressemeldingen fra Pentagon om ammunisjonen de sender til HIMARS-systemene inkluderer ATACMS-rakettene.

Russland advarer om «rød linje»

Tidligere torsdag sa Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, at USA vil krysse en «rød linje» om de sender raketter med lenger rekkevidde enn dem Ukraina allerede har i sitt arsenal.

– Om Washington tar en avgjørelse om å sende missiler med større rekkevidde til Kyiv, vil de krysse en rød linje. I et slikt tilfelle vil vi bli nødt til å reagere i tilsvarende grad, sa Zakharova.

Videre sa hun at Russland vil forsvare seg med «alle midler» og at våpenleveransene gjør at man kommer nærmere direkte militære sammenstøt mellom Russland og Nato-land.