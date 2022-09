Russland: Rørledning til Kina skal erstatte Nord Stream 2

En ny rørledning fra Russland til Kina vil erstatte gassen Moskva skulle sendt til EU gjennom den nå skrotede rørledningen Nord Stream 2, sier Russlands energiminister. På sidelinjen av et møte mellom Kinas president Xi Jinping (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin i Samarkand i Usbekistan torsdag, sa han at de to landene er enige om en avtale om leveranse av ytterligere 50 milliarder kubikkmeter gass i året. Foto: Aleksandr Demjantsjuk / Sputnik / Kremlin Pool Photo via AP / NTB

Les mer

Lukk