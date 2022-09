Von der Leyen vil ha Putin stilt for retten: – Jeg tror det er mulig

NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen mener Russlands president Vladimir Putin må stilles for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for hans rolle i Ukraina-krigen.

– At Putin må tape denne krigen og stilles til ansvar for sine handlinger, det er viktig for meg, sier von der Leyen i et intervju med TV-kanalen til tyske Bild , ifølge AFP.

På spørsmål om hun tror Putin noen gang vil bli stilt for Den internasjonale straffedomstolen i Haag, var EU-toppen klar i sitt svar.

– Jeg tror det er mulig. Til syvende og sist er det Putin som er ansvarlig for krigsforbrytelsene i Ukraina.