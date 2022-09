Zelenskyj kan få lov til å tale til FN via videolink

Siden Russlands invasjon av Ukraina i februar har Zelenskyj laget flere videoappeller til FNs sikkerhetsråd, senest en i august. Her taler han til ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger i slutten av august. Les mer Lukk

NTB

FNs medlemsland skal fredag ​​stemme om å gjøre et unntak for å la Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tale via video under neste ukes hovedforsamling.