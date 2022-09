Heathrow endrer flyavganger – vil hindre støy under dronningens begravelse

En rekke flygninger til og fra Heathrow vil bli endret under dronning Elizabeths begravelse mandag. British Airways har meldt at de kansellerer mange fly. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

NTB

Over 100 fly flygninger til og fra Heathrow-flyplassen ved London blir innstilt mandag under dronning Elizabeths begravelse.

– Av respekt for dronningen kommer Heathrow, NATS og flyselskaper til å gjøre omfattende endringer i driften for å unngå støy og forstyrrelser under mandagens begravelse, skriver en talsperson for flyplassen på Twitter.

Ifølge BBC vil over 100 avganger og ankomster bli innstilt i løpet av den tiden begravelsen pågår.

– Passasjerer som blir påvirket av dette, vil bli kontaktet direkte av flyselskapene. Dersom flyet ditt blir kansellert, vennligst ikke møt opp på flyplassen, tilføyer talspersonen.

Dronning Elizabeths død 8. september har nærmest sendt Storbritannia inn i en unntakstilstand, og begravelsen utsetter operasjoner, fotballkamper og stenger matutdelinger.

Den skotske avisa The National har rapportert om sterke reaksjoner på stengingen av matsentralene.