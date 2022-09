Paven med klar beskjed: – Inkluder kvinner mer i kampen for fred

Pave Frans ber om at kvinner må inkluderes mer i arbeidet for fred.

NTB

Pave Frans og andre religiøse ber verdens ledere og politikere utvise mer handlekraft i kampen mot krig. Det innebærer blant annet å inkludere kvinner mer.

– Vi ber dere, i Guds navn, og for menneskehetens beste: Arbeid for fred, ikke våpen og krig, sa paven fra talerstolen i Nur-Sultan torsdag.

Pave Frans har sammen med over 100 religiøse ledere fra 50 land vært samlet i den kasakhstanske hovedstaden de siste to dagene for en tverreligiøs kongress. Der har de blitt enige om at dialogen mellom land må styrkes for å løse verdens problemer.

Det innebærer blant annet å inkludere kirker, hjelpeorganisasjoner og kvinner mer i arbeidet.

– Kvinner må også betros høyere posisjoner og større ansvar i kampen for fred. Hvor mange katastrofale beslutninger kunne vært unngått hvis kvinner hadde vært direkte involvert i beslutningsprosessen? Vi forplikter oss nå til å sikre at kvinner blir stadig mer respektert, anerkjent og involvert, var den klare beskjeden fra pave Frans.

Etter den offisielle avslutningen av kongressen fløy paven og hans delegasjon tilbake til Roma, hvor han var ventet på ettermiddagen. Besøket til Nur-Sultan var pavens, som den siste tiden har sittet i rullestol som følge av trøblete knær, tredje utenlandstur i år.