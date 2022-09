To tenåringsjenter voldtatt og drept i India – seks menn pågrepet

NTB

To søstre på 15 og 17 år er funnet voldtatt og drept nord i India. Likene var hengt opp i et tre. Nå er seks menn pågrepet.

Jentene var daliter, det vil si at de tilhørte den sosiale gruppen som tidligere ble kalt uberørbare, og som er nederst på rangstigen i det indiske kastesystemet.

Onsdag ble de drepte søstrene funnet hengende fra et tre på en sukkerplantasje ved stedet de bodde i delstaten Uttar Pradesh.

Etterforskningen så langt viser ifølge politiet at søstrene møtte to menn etter at de forlot hjemmet sitt onsdag. Disse skal ha tilstått å ha kvalt jentene etter at de ble voldtatt. De skal ha forklart at de deretter ringte til to andre for å bli kvitt likene, og at de senere hengte likene i et tre for å få det til å se ut som selvmord.

De to siste mennene er også pågrepet i forbindelse med saken, men politiet har ikke oppgitt hva de er mistenkt for.

Jentenes mor oppsøkte onsdag kveld politistasjonen og fortalte at døtrene hennes var bortført av tre ukjente menn og en nabo, melder nyhetsbyrået Press Trust of India.

Drapene har ført til demonstrasjoner i landsbyen der jentene ble funnet, og saken har også utløst rasende reaksjoner i sosiale medier.