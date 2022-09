Militsen «Kraken» tok byen Izium tilbake: – De russiske styrkene løp for livet

Granitsya fra den frivillige militsen «Kraken», var blant de første som gikk inn og tok byen Izium tilbake. Byen ligger i Kharkiv oblast i østlige Ukraina.

Da Granitsya, som ikke ønsker å gå ut med fullt navn, og resten av «Kraken» gikk inn i byen Izium, forventet de kamp. Flere måneder har gått siden krigen begynte, og Granitsya har de første, aller mørkeste, dagene friskt i minne.

– De russiske styrkene løp for livet. Det oppsto en liten kamp, men ikke i nærheten av det vi så de første dagene og månedene av krigen, sier Granitsya til nyhetsbyrået AP.

– Hun ble truffet i hjertet

Izium, som ligger i mye omtalte Kharkiv, har lenge vært i russiske hender. For innbyggerne er gjenerobringen en enorm lettelse, men for enkelte kom den for sent. Iuryy Kokhatenko er blitt enkemann, og forteller om sine siste minutter med konen sin.

– Vi ramlet. Jeg ble ikke skadd, men hun ble truffet. Prosjektilet traff henne rett i hjertet og gikk tvers gjennom henne, forteller Kokhatenko til AP.

Etter gjenerobringen av store områder i Kharkiv-regionen de siste dagene melder Ukraina at det er avdekket bevis på forbrytelser begått av russiske styrker.

Ifølge politisjef Serhij Bolvinov i Kharkiv skal russiske styrker regelmessig ha torturert fanger på en lokal politistasjon. Rundt 40 personer skal ha blitt fengslet under den flere måneder lange okkupasjonen.

– Okkupantene tok de som tjenestegjorde i militæret, slektningene deres og lette også etter folk som hjalp hæren, skriver Bolvinov på Facebook tirsdag.

Iuryy Kokhatenko mistet konen sin.

Advarer Ukraina: Kan være stille før stormen

Nå har de fleste russiske styrkene trukket seg ut av Kharkiv, men det kan være stille før stormen. Utenlandske eksperter advarer nemlig mot å ta seieren på forskudd.

Tirsdag varslet Russland at det gjennomføres massive luft- og artilleriangrep mot ukrainske frontlinjer, og tidligere har de gjort det klart at det ikke er planer om å oppgi kampen.

Ivan Kluszcz ved Foreign Policy Research Institute i Estland advarer om at Ukraina neppe kan opprettholde offensiven til evig tid. Han sier ukrainerne må befeste stillingene sine, særlig langs grensen med Russland.

– Putin har så langt ikke valgt å gjennomføre full mobilisering i Russland. Gjør han det, risikerer han å skape mer ustabilitet, fordi kravene krigen stiller til befolkningen øker drastisk, sier Kluszcz.

Samtidig forbereder innbyggerne i Kharkiv-området seg på en iskald og potensielt sett livsfarlig vinter. Stepan Shturmak, som bor i Izium, har mistet hjemmet sitt og forsøker å lage mat til seg selv og soldatene utendørs. Enn så lenge lar det seg gjøre.

– Hjemmene våre må repareres. Vi er uten vinduer, elektrisitet, gass og vann, sier Shturmak til AP.

