Annie Lööf gir seg som leder for svenske Centerpartiet

Centerpartiets partileder Annie Lööf under valgvaken på Hotel At Six i Stockholm. Foto: Anders Wiklund / TT

NTB

Partileder Annie Lööf i Centerpartiet går av etter elleve år. Strategien hennes bidro til at partiet mistet kjernevelgere i søndagens valg.

Lööf kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

39 år gamle Lööf har vært partileder siden 2011. Under søndagens valg fikk Centerpartiet 6,7 prosent oppslutning, en nedgang på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 2018.

Dette skjer etter en periode der Centerpartiet har gått fra å delta i en borgerlig regjering til å være et støtteparti for Socialdemokraternas regjering.

– Jeg er veldig stolt av det avtrykket Centerpartiet har gjort det siste tiåret, sa Lööf da hun kunngjorde sin avgang ifølge nyhetsbyrået TT.

– Fryktelig trist

Venstres leder Guri Melby sier i en uttalelse at det er fryktelig trist at Lööf går av og takker henne for stor innsats for liberale verdier i Norden.

– Annie er en sann forkjemper for frihet, klima, likeverd og internasjonalt samarbeid. Hennes lederskap har vært til stor inspirasjon for meg. Jeg håper hun ikke forlater politikken for godt, sier Melby i en epost til NTB.

Både Venstre og Senterpartiet er Centerpartiets søsterpartier i Norge.

Mistet kjernevelgere

Svenske analytikere har påpekt at Centerpartiet under Lööf har endret politisk profil, og at det nå appellerer mer til middelklassen i byene enn til partiets tradisjonelle kjernevelgere på landsbygda.

Det har framstått som et liberalt gründerparti, mens saker som opptar folk på bygda, har kommet mer i bakgrunnen, mener eksperter.

Hun har også markert seg som en iherdig motstander av alt samarbeid med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna. De borgerlige partiene Moderaterna og Liberalerna, som Centerpartiet samarbeidet med tidligere, har gått motsatt vei.

Søndagens valg endte med at partiet tapte stort til Sverigedemokraterna i mer avsidesliggende strøk.

Ukjent etterfølger

Hvem som skal etterfølge Lööf, er ikke klart.

– Den som kommer etter meg, skal få mye tid til å bygge sitt lag og ruste Centerpartiet for framtiden, sier den avtroppende partilederen.

– For Centerpartiet trengs som politisk kraft, ikke minst i det polariserende klimaet vi ser nå, legger hun til.

Lööf har den siste tiden opplevd flere trusler. Blant annet er det mistanke om at hun var det egentlige målet da en kvinne ble drept på åpen gate under Almedalsuka på Gotland i sommer.

– Det var også en lettelse å ikke komme til skade, sier hun

– Takknemlig

På pressekonferansen la hun også vekt på at hun nå kommer til å få mer tid sammen med sine barn, og at hun kjenner takknemlighet for å få kunne hente datteren sin i barnehagen.

Valget på ny riksdag i Sverige endte med at de fire partiene på høyresiden fikk tre mandater mer enn de rødgrønne (176-173). Dermed er det Moderaternas Ulf Kristersson som skal forsøke å danne en ny regjering.