Novaja Gazetas nettlisens inndratt i Russland

NTB

Russlands høyesterett har inndratt retten til nettpublisering for den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

Nettlisensen ble inndratt torsdag, noe som er ytterligere et slag mot mediene som allerede er underlagt omfattende restriksjoner i en bransje dominert av statskontrollerte aktører.

– Høyesterett har beordret stats i aktivitetene på Novaja Gazetas nettsted (novayagazeta.ru) som medieaktør, skriver nettavisen i sosiale medier.

Det var ventet at nettavisen ville blitt tvangsstengt etter at lisensen til å trykke papirutgaven ble inndratt for halvannen uke siden.

Avisen har vært kritisk til Russlands invasjon i Ukraina. Med skjerpet sensur i kjølvannet av krigen, stanset avisen selv utgivelsene midlertidig i mars i håp om å unngå å bli tvangsstengt.

I april lanserte de en europeisk versjon, som utgis i Riga. Senere i måneden ble nettsiden deres sperret i Russland. Det samme ble nettsiden til et nettmagasin som ble lansert i juli.

Avisens sjefredaktør, Dmitrij Muratov, delte i fjor Nobels fredspris med filippinske Maria Ressa. De to fikk prisen for «sin innsats for å trygge ytringsfriheten, som er en forutsetning for demokrati og vedvarende fred».