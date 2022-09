USA unngår enorm jernbanestreik

Godstog over hele USA, som her i Los Angeles, kunne blitt stående stille fra fredag om ikke fagforeninger og arbeidsgivere var blitt enige om en avtale. Foto: Ashley Landis / AP / NTB

NTB

En avtale mellom fagforeninger og arbeidsgivere i jernbanesektoren i USA gjør at landet unngår en streik som kunne kostet 2 milliarder dollar dagen.

En foreløpig avtale mellom tolv fagforeninger og flere jernbaneselskaper sørger for at man unngår en streik som ville omfattet over 100.000 arbeidstakere. Istedenfor sier president Joe Biden at jernbanearbeiderne ligger an til høyere lønn, bedre arbeidsforhold, og bedre helseforsikring.

– Alt det er velfortjente seire. Det er også en seier for jernbaneselskapene som får muligheten til å ansette og beholde flere arbeidere i en industri som fortsatt vil være en sentral del av den amerikanske økonomien i mange tiår framover.

Avtalen ble kunngjort kort tid etter 5.00 Washington-tid torsdag (11.00 norsk tid) etter forhandlinger som varte hele natta. Streiken, som kunne begynt allerede fredag, ville fått store konsekvenser for både godstrafikken og lokal passasjertrafikk i store deler av USA.

Godstog med mat og drivstoff og pendlertog kunne blitt stående, og 2 milliarder dollar kunne gått tapt hver dag. En stor andel av godstrafikken går på jernbanen i USA, og industrien er svært avhengig av godstog. I tillegg ville streiken blitt en verkebyll for Demokratene før mellomvalget i november.