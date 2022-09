Kina sier amerikansk lovforslag om Taiwan vil få konsekvenser for freden

En kinesisk soldat ser gjennom kikkerten sin under en militærøvelse nær Taiwan. Foto: Lin Jian / Xinhua via AP / NTB

NTB

Et amerikansk lovforslag om å sende militærhjelp direkte til Taiwan «sender alvorlige signaler om Taiwans uavhengighet», ifølge kinesiske myndigheter.

Hvis lovforslaget blir vedtatt, «vil det ryste det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA, og vil ha ekstremt alvorlige konsekvenser for fred og stabilitet over Taiwanstredet», sier talsperson i det kinesiske utenriksdepartementet Mao Ning.

Forholdet mellom USA og Kina tilspisset seg da toppolitikeren Nancy Pelosi besøkte Taiwan i august. Kina reagerte kraftig på besøket og oppfattet det som en provokasjon fra USA.