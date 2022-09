Russlands ambassadør i Sverige: – Vi vinner krigen

– Hvis Russland starter en virkelig krig, vil Ukraina være over i løpet av svært kort tid, skal Russlands ambassadør i Sverige, Viktor Tatarintsev, ha uttalt i et hemmelig møte i det svenske Utenriksdepartementet.

Russernes pinlige nederlag i Kharkiv forhindrer ikke talspersoner for regimet i Kreml fra å bruke store ord om Russlands ambisjoner og potensial.

– Det er en spesiell militær operasjon fra russisk side. Det er ikke krig. Hvis Russland starter en virkelig krig, vil Ukraina være over i løpet av svært kort tid.

Det sier Russlands ambassadør i Sverige, Viktor Tatarintsev (67), ifølge Expressen. Han har hittil vært taus om krigen, før han nå tar bladet fra munnen.

Tatarintsev tror fortsatt på russisk triumf på ukrainsk jord til tross for russernes forsmedelige tilbaketog etter at ukrainske styrker satte inn en overraskende offensiv i nordøst i slutten av forrige uke.

Rapporter om russiske soldater som flyktet hals over hodet av frykt for å bli omringet har sendt sjokkbølger helt inn til Kreml.

– Å fryse ut Russland er umulig

Bilde er tatt 14. september 2022 og skal vise ødelagte russiske BTR-pansrede kjøretøy i utkanten av Izyum, Kharkiv-regionen, østlige Ukraina. Les mer Lukk

Russiske militærbloggere har i sine innlegg på krypteringstjenesten Telegram uttrykt sin misnøye med militærledelsen i Moskva. Men kritikken biter ikke på Putins talspersoner. I stedet hevder de at «alt går etter planen.» Det gjør også ambassadøren i Stockholm.

– Russland er ikke et land, men et kontinent. Å fryse ut Russland er umulig. Umulig, ikke glem dette. Vi vinner. Det bør du skrive ned, skal Viktor Tatarintsev ha uttalt i et hemmelig møte i det svenske Utenriksdepartementet.

Foreldrene er gravlagt i Ukraina



67-åringen regnes som en svært erfaren diplomat, og en lojal Putin-alliert. Tatarintsev vokste selv opp i Ukraina. Moren var ukrainsk, mens faren var russisk. Foreldrene er gravlagt i den Kherson hvor Ukraina er i gang med en omfattende offensiv.

Hverken svensk UD eller Tatarintsev ønsker å kommentere onsdagens hemmelige møte etter at Expressen avslørte innholdet.

– UD har kontakter med den russiske ambassaden ved behov. Vi går ikke inn på detaljer i samtalene, sier UDs pressekommunikatør Klara Höök.