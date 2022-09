Rekordstort handelsunderskudd for Japan

NTB

Høye energipriser og en svak valuta fører til at den japanske handelsbalansen går 19 milliarder dollar – 190 milliarder kroner – i minus.

Japan er verdens tredje største økonomi og eksporterer mye, men har dårlig tilgang på naturressurser og har nå hatt handelsunderskudd i 13 måneder på rad. Det betyr at landet importerer varer og tjenester for mer enn det eksporterer for.

Landet både importerte og eksporterte mer enn i august i fjor, men importtallene steg mye raskere. Særlig olje- og gassprisene skader den japanske handelsbalansen. Valutaen yen har også svekket seg, noe som gjør at det er mer attraktivt for andre å kjøpe japanske varer, men det har også gjort at importvarer blir dyrere for landet.