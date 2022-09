AFP: Roman Polanski må møte i retten i injuriesak

NTB

Den fransk-polske regissøren Roman Polanski må stille i retten, anklaget for injurier mot en kvinne som har beskyldt ham for seksuelt overgrep, får AFP opplyst.

Rettskjennelsen fra domstolen i Paris setter ingen dato for rettssaken mot 89 år gamle Polanski, som ble siktet i oktober i fjor, skriver nyhetsbyrået.

Polanski har flere ganger blitt anklaget for overgrep gjennom karrieren, men han har aldri måttet møte i retten i Frankrike for anklagene. Det er skuespiller Charlotte Lewis som har fremmet injuriesaken.

Hun spilte i Polanskis film «Pirates» fra 1986, og hevdet i 2010 at regissøren voldtok henne i Paris på 80-tallet, da hun var 16 år gammel.

Polanski kalte Lewis en «løgner» og en «fabeldikter» i et intervju med magasinet Paris Match i 2019, og viste til sitater hun ble tilskrevet i et intervju med den britiske tabloidavisa News of the World i 1999 der hun uttrykte begjær for ham. Lewis sier at sitatene er unøyaktige.

Polanskis forsvarer Herve Temime sa til AFP i oktober at det «automatisk» blir tatt rettslige steg i injuriesaker, og at de ønsker rettssaken velkommen som en måte å få fortalt sannheten.

Polanski er stadig ettersøkt i USA, der han er anklaget for å ha dopet ned og voldtatt ei 13 år gammel jente. Han ble pågrepet og siktet i 1977, men greide å flykte til utlandet før dommen falt. Han har aldri innrømmet voldtekt, men har erkjent å ha hatt sex med en mindreårig.

I 2019 anklaget den franske fotografen ham for å ha voldtatt henne i Sveits i 1975 da hun var 18 år gammel og jobbet som modell og skuespiller. Hun hevder at han slo henne og forsøkte å tvinge henne til å ta en pille.