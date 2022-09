R. Kelly dømt for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale

NTB

En føderal jury i Chicago mener artisten R. Kelly er skyldig i flere lovbrudd, blant dem produksjon av overgrepsmateriale og overgrep mot mindreårige.

55 år gamle Robert Kelly, artistens navn, ble funnet skyldig i tre tiltalepunkter for å ha produsert overgrepsmateriale og tre punkter om å ha manipulert barn med hensikt å begå overgrep.

Han ble frikjent for å ha hindret rettens gang i forbindelse med rettssaken mot ham i 2008. Også den omhandlet overgrepsmateriale, altså seksualiserte bilder og film av barn, eller bilder og film som viser seksuelle overgrep mot barn.

Vitner sa i rettssaken at Kelly før rettssaken mot ham i 2008 på desperat vis forsøkte å få tak i overgrepsmateriale han hadde laget, fordi han var klar over at de ville gi ham problemer i rettssaken.

De angivelige forsøkene på å dekke over overgrepene varte fra 2000 til 2020, mener påtalemyndigheten. I Chicago er minstestraff for produksjon av overgrepsmateriale ti år fengsel, mens å motta overgrepsmateriale har en minstestraff på fem år.

Dommere kan beordre folk som er dømt i tidligere saker, til å sone for ytterligere dommer enten samtidig med eller etter at soning for den første dommen er ferdig. Folk som er dømt i føderale saker, må sone minst 85 prosent av dommen.

Avgjørelsen kommer etter at en føderal dommer i New York i juni dømte Kelly til 30 års fengsel for blant annet menneskehandel og seksuelle overgrep. Han er også involvert i rettsprosesser i to andre delstater.