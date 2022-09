Guterres: Minimal sjanse for fred i Ukraina

Etter en telefonsamtale med Vladimir Putin sier FN-sjef António Guterres at sjansene for en fredsavtale for Ukraina er minimale. Arkivfoto: W.K. Yousafzai / AP / NTB

NTB

Sjansen for fred i Ukraina er minimal, sier FN-sjef António Guterres etter at han snakket med Russlands president Vladimir Putin på telefon onsdag.

– Jeg har en følelse av at vi fortsatt er langt unna en fred. Det ville være løgn om jeg sa at det kan skje raskt. Jeg har ingen illusjoner; for tiden er sjansen for en fredsavtale minimale, sier Guterres.

Likevel understreker han at han opprettholder kontakten med begge sider og uttrykker håp om at det «en dag vil være mulig å få diskusjonen opp på et høyere nivå».

Samtidig fortsetter samtalene om russisk eksport, og Guterres sier han og Putin diskuterte hindringene som gjenstår for eksport av korn og gjødsel fra Russland.

Fra Kreml heter det at samtalen først og fremst dreide seg om implementering av avtalen fra Istanbul om eksport av korn fra Ukraina.

– Begge sider understreket behovet for å prioritere å dekke behovet for dem som trenger mat i Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika, sier det russiske presidentkontoret i en uttalelse.