Russisk angrep mot demning i Ukraina – by kan bli oversvømt

Med hånden på hjertet sang president Volodymyr Zelenskyj nasjonalsangen mens det ukrainske flagget ble heist over gjenerobrede Izium onsdag.

NTB

Den ukrainske byen Kryvyj Rih står i fare for å bli oversvømt etter et russisk rakettangrep på en demning, ifølge ukrainske myndigheter.

Kryvyj Rih, som er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby, har rundt 650.000 innbyggere. Byen ligger i regionen Dnipropetrovsk, rundt 35 mil sørøst for Kyiv.

– Ved treffstedet ser vi en vannføring på 100 kubikkmeter per sekund, som er et stort volum. Vannstanden i elven Inhulets forandrer seg fra time til time, sier Zelenskyjs visestabssjef onsdag kveld.

Det er snakk om 100.000 liter vann per sekund, omtrent like mye som normalvannføringen i Gaula, Altaelva eller Numedalslågen.

Åtte krysserraketter

Visestabssjef Kyrylo Tymosjenko opplyste først om angrepet mot demningen på meldingstjenesten Telegram, melder nyhetsbyrået AP. Åtte krysserraketter som hadde vannforsyningen som mål, traff byen, som ligger 15 mil sørvest for Dnipro.

Det har ført til raskt stigende vannstand og storflom i Inhulets, der demningen ligger.

– Det er en utfordring for oss alle, men situasjonen er under kontroll, sa Tymosjenko tidligere på kvelden.

President Zelenskyj sier ukrainerne ikke vil la seg knekke av angrepet, men vil komme med et passende svar og gjengjeldelse.

– Terrorstaten fortsetter sin krigføring mot sivile. Denne gangen er det raketter mot et vannanlegg og forsøk på å oversvømme Kryvyj Rih. Alt okkupantene kan gjøre er å skape panikk og nødssituasjoner, å etterlate folk uten lys, varme, vann og mat, skriver han på Telegram.

Ikke meldt om skadde

Verifiseringstjenesten Faktisk Verifiserbar har undersøkt videomateriale og bekrefter onsdag kveld at det har vært et russisk missilangrep mot et damanlegg ved Kryvyj Rih. De sier videoer som er delt på Telegram og Twitter, viser store skader på demningen. Store vannmengder fosser nedover dalen, noe som har ført til raskt økende vannstand og storflom i elven Inhulets.

Det er kommet meldinger om at broer er tatt av vannmassene, men det var onsdag kveld ikke meldt om døde eller skadde etter flommen.

Ifølge det russiske militære nettstedet Topwar.ru skal målet for angrepet ha vært et kraftanlegg, skriver Faktisk Verifiserbar. Russlands forsvarsdepartement har foreløpig ikke kommentert angrepet.

Besøkte gjenerobret by

Den ukrainske presidenten reiste onsdag ut av hovedstaden Kyiv for å besøke den gjenerobrede byen Izium. Russiske styrker trakk seg ut av byen i Kharkiv-regionen forrige uke, drevet tilbake av den ukrainske offensiven i området.

Foran et utbrent rådhus sto Zelenskyj med hånden på hjertet og sang nasjonalsangen mens det ukrainske flagget ble heist.

Etter et halvt års okkupasjon er store deler av byen ødelagt. Et sted står ruiner igjen ved et stort hull der en bygning har kollapset.

– Det er et sjokkerende syn, men ikke sjokkerende for meg, for vi begynte å se dette i Butsja og de første områdene der okkupantene ble drevet ut, sa Zelenskyj til journalister på stedet,

– De samme ødelagte bygningene og drepte menneskene.