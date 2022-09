Tysk forsvarssjef maner til varsomhet i vurderingen av ukrainsk motoffensiv

NTB

Tysklands forsvarssjef Eberhard Zorn mener det er grunn til varsomhet når det gjelder hvor effektiv den ukrainske motoffensiven vil kunne være.

Ifølge Zorn kan motoffensiven bidra til at Ukraina gjenerobrer steder ved frontlinjen, men han tviler på at de vil lykkes med å drive de russiske soldatene tilbake over en bred front.

Uttalelsene blir publisert i neste utgave av nyhetsmagasinet Focus.

Han advarer også om at ukrainske styrker risikerer å forstrekke seg hvis de iverksetter flere motoffensiver på en gang. For å lykkes, må det være tre ukrainske soldater per russisk soldat, understreker han.

Han roser imidlertid det ukrainske militæret for å gjennomføre sine operasjoner både «mesterlig og raskt».

– For to uker siden ville jeg ha sagt at hele Donbas-regionen kommer til å være på russiske hender om seks måneder. I dag sier jeg at det klarer de ikke, sier han.