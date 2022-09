Zelenskyj besøkte Izium

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i en flaggheisingsseremoni i Izium, som for noen dager siden ble gjenerobret av framrykkende ukrainske styker etter seks måneders russisk okkupasjon. Foto: Leo Correa / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte onsdag Izium for å takke soldatene etter at byen for noen dager siden ble gjenerobret etter russisk okkupasjon.