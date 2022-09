Putin-allierte Ivan Petsjorin funnet død: Skal ha falt over bord fra båt

Ivan Petsjorin var luftfartsdirektør for Russlands Utviklingssamarbeid for Det fjerne østen og Arktis (KRDV). Han er den niende fremtredende russiske forretningsmannen som er død siden slutten av januar.

Nok en høytstående russisk næringslivsleder er funnet død på mystisk vis.

Fra før er minst åtte profilerte toppledere i Russland funnet døde.

De mange dødsfallene har gitt næring til spekulasjonene om at det kan være en sammenheng.

Ivan Petsjorin ble funnet druknet 10. september nær Kapp Ignatjev utenfor Vladivostok, melder regionale medier.

Han er den niende fremtredende russiske forretningsmannen som er død siden slutten av januar. Seks av dødsfallene er personer tilknyttet Russlands to største energiselskaper, blant annet den russiske statseide energigiganten Gazprom.

«Et uopprettelig tap»



Ivan Pechorin var luftfartsdirektør for Russlands Utviklingssamarbeid for Det fjerne østen og Arktis (KRDV), president Putins prosjekt for å utvikle energi- og gruveressursene i Russlands østligste region.

Dødsfallet omtales av selskapet slik:

«Ivans død er et uopprettelig tap for venner og kolleger, et stort tap for selskapet. Vi gir våre oppriktige kondolanser til familie og venner,» skriver CNN.

Russiske myndigheter har forklart dødsfallene som selvdrap, ulykker eller uforklarlige årsaker.

Den siste topplederen som nå er funnet død, er Ivan Petsjorin. Han er tidligere blitt beskrevet som en nær alliert av Putin.

Funnet utenfor kysten av Vladivostok



Forretningsmannens bortgang er den siste i en rekke uforklarlige dødsfall blant russiske toppsjefer.

Pechorin skal ifølge lokale russiske medier ha falt over bord fra en båt, skriver Business Insider. Petsjorins kropp ble funnet om lag 30 mil fra Vladivostok. Han ble funnet etter et to dager langt søk.

Ifølge The Mirrors Russland-korrespondent skal Petsjorin ha blitt utpekt av Putin. Av magasinet Newsweek blir han beskrevet som Putins «nøkkelmann» i regionen.

