Russiske lokalpolitikere straffes etter Putin-kritikk

Etter å ha kritisert president Vladimir Putin og bedt ham om å forlate presidentstolen, går lokalpolitikerne i St. Petersburg en usikker fremtid i møte.

Tidligere denne uken skrev nærmere 40 folkevalgte lokalpolitikere under på et opprop som krever at president Vladimir Putin går av som president.

Anklagene mot Putin er sterke. De mener presidenten har forårsaket «et svimlende tap av menneskeliv, og en alvorlig økonomisk nedgang» etter beslutningen om å invadere Ukraina.

Politikerne tilhørte et lokalt politisk råd i Smolninskoye kommune i Putins hjemby, St. Petersburg.

Underskriftene hadde ingen praktisk betydning, men anses likevel som et sterkt signal om stemningen i Russland etter Ukrainas vellykkede offensiver den siste tiden.

Kan bli oppløst

Flere av politikerne som gikk ut mot Putin, er nå kalt inn til å møte i retten, og distriktsrådet står i fare for å bli oppløst.

Ifølge en av politikerne, Nikita Jufurev, har en russisk dommer konkludert med at flere av rådets tidligere møter har vært ugyldige, noe som åpner for at rådet kan legges ned av den regionale guvernøren.

Det skriver Reuters.

Dmitrij Paljuga, et annet medlem av distriktsrådet, sier til Reuters at den samme dommeren ga ham en bot på 47.000 rubler, nærmere 8000 kroner.

Boten fikk han for å ha diskreditert myndighetene da han ba om Putins avgang.

I løpet av de neste to dagene skal fire medlemmer til fra det lokale rådet i Smolninskoye møte i retten.

– Det som skjer nå har gjort godt for vår agenda. Mange som likte Putin begynner å føle seg forrådt, sier Dmitrij Paljuga. Les mer Lukk

– Føler seg forrådt av Putin

Til Reuters forteller Paljuga at lokalpolitikernes sak ikke bare var rettet mot liberale russere. De ville også nå frem til dem som har vært lojale til de russiske myndighetene, men som nå begynner å tvile på grunn av den manglende suksessen fra Russlands hær.

Paljuga forventer at flere og flere vil begynne å tvile, etter Ukraina har drevet de russiske styrkene tilbake fra et titalls byer, og har gjenerobret store områder i Kharkiv.

– Det som skjer nå har gjort godt for vår agenda. Mange som likte Putin begynner å føle seg forrådt, sier han.

Jo mer suksess den ukrainske hæren oppnår, jo flere vil føle seg forrådt av presidenten, hevder Palyuga.

En test for Kreml

Den russiske politiske analytikeren Tatiana Stanovaja sier ifølge Reuters at den største risikoen for Kreml ikke ligger i lokalpolitikernes protest, men i faren for å respondere for strengt.

– Reaksjonen, eller en overreaksjon, kan gi mer politisk skade til regime enn denne begjæringen.