NTB

En israelsk soldat og to palestinere er drept i et sammenstøt ved en veisperring på den okkuperte Vestbredden natt til onsdag.

Sammenstøtet fant sted ved kontrollpunktet Gilboa, og en offiser ble drept «i skuddveksling med terrorister», ifølge den israelske hæren.

Palestinske helsemyndigheter bekrefter at to unge menn «er blitt martyrer» ved veisperringen nord for Jenin.