Aserbajdsjan sier Armenia bryter våpenhvilen

NTB

Myndighetene i Aserbajdsjan sier at armenske styrker bryter våpenhvilen som er fremforhandlet av Russland.

Armenia bryter våpenhvilen intensivt, opplyser Aserbajdsjan.

Det har med jevne mellomrom brutt ut kamphandlinger mellom de to landene. Det siste døgnet har begge anklaget hverandre for angrep. Armenia sier at minst 49 armenske soldater er drept i sammenstøtene som startet natt til tirsdag.

Tirsdag morgen trådte en våpenhvile fremforhandlet av Russland i kraft.

De to landene har utkjempet to kriger – på 1990-tallet og høsten 2020 – om den armenskbefolkede enklaven Nagorno-Karabakh, som ligger i Aserbajdsjan.