– Trolig det største russiske nederlaget siden 2. verdenskrig

Etter at russiske soldater flyktet hals over hode etterlot de seg enorme mengder våpen og ammunisjon. Nå blir president Vladimir Putins egne våpen rettet mot russerne.

– Vi vet hva vi skal gjøre med dem og vil definitivt bruke dem etter hensikten, mot fiendene.

Det skriver talsmann for Kharkiv-regionens avdeling for sikkerhetstjenesten i Ukraina, Vladyslav Abdula, på Facebook.

De siste dagene har de ukrainske soldatene valset over russernes angrepsstillinger. Ifølge øyenvitneskildringer skal russiske soldater flyktet i all hast da de forsto at de ukrainske styrkene var på vei, skriver Kyiv Independent.

Rømte til fots, på sykler og i kjøretøy – tok av seg uniform



En russisk T-80 stridsvogn. Russland skal ha mistet mer enn 1.000 tanks siden krigen startet.

De som ikke fikk plass på pansrede kjøretøy skal ha forsøkt å komme seg unna til fots, på sykler og andre tilgjengelige fremkomstmidler. Det er også kommet rapporter om at russere skal ha vrengt av seg uniformene og tatt på seg sivile klær.

Den ukrainske offensiven skal ha kommet så brått på de russiske styrkene, og med så stor kraft, at mange av de militære enhetene ikke rakk å komme seg vekk i tide. Dermed ble de innhentet, omringet og tatt til fange.

Nå er antall krigsfanger blitt så høyt at ukrainske sikkerhetsstyrker har mer enn nok med å håndtere situasjonen, skriver Sky News.

– De flykter i all hast for å unnslippe omringing

Ifølge Institute of the study of war (ISW) er den russiske kollapsen som følge av Ukrainas stormløp i nordøst ikke overdrevet. Alt tyder på at russerne ble fullstendig overrumplet.

«Den ukrainske motoffensiven i Kharkiv-regionen fikk Russlands nordlige Donbas-akse til å kollapse. Russiske styrker gjennomfører ikke en kontrollert tilbaketrekning, men flykter i all hast det sørøstlige Kharkiv Oblast for å unnslippe omringing rundt Izyum», skriver (ISW).

En innbygger i den nylig frigjorte Zaliznysjne, en liten by nær den østlige delen av frontlinjen, forteller om kaos da russiske tropper måtte trekke seg ut.

– Russerne var her om morgenen. Så ved middagstid begynte de plutselig å rope vilt og begynte å stikke av, mens de satte av gårde i stridsvogner og pansrede kjøretøy, forteller Dmytro Hrusjtsjenko.

– De leter etter en mulighet til å legge ned våpnene og overgi seg

Samtidig kommer det meldinger om at russiske soldater ønsker å overgi seg etter at ukrainske styrker kommer stadig nærmere byen Kherson i sør.

– De russiske troppene er nesten fullstendig omringet sør i Ukraina og leter etter en mulighet til å legge ned våpnene og overgi seg, sier Natalia Humeniuk, sjef for pressesenteret for felles koordinering av forsvarsstyrkene i Sør-Ukraina, til Ukrinform.

Hun viser til at ukrainske styrker i løpet av de siste to ukene har eliminert mer enn 1.800 russiske soldater, mer enn 500 enheter med pansrede kjøretøy, 122 stridsvogner, to fly, to helikoptre og rundt 10 kryssermissiler.

En ukrainsk stridsvogn på veien i det frigjorte territoriet i Kharkiv-regionen, Ukraina, mandag 12. september 2022.

Enorme mengder russisk materiell forlatt



Ifølge Valentyn Ermolenko, talsmann for den ukrainske væpnede styrkenes operative kommando øst, skal de russiske tapene være formidable. Bare i området rundt Kharkiv skal Russland den siste uken ha mistet totalt 336 stridsvogner av typen T-72s, T-72Bs, T72B3, M-80s, M-802BVs og M- 80 BVM), ifølge Kyiv Independent.

En rekke BTR-er og BMP-er er ødelagt eller beslaglagt. Det samme gjelder flere selvgående haubitser, inkludert Msta- og Akatsiya-modeller, flere mineryddingskjøretøy, et pansret bergingskjøretøy, et R-149MA1 kommando- og stabskjøretøy og forskjellige russiske lastebiler brukt til drivstoff, transport og logistikk.

– Det er en historisk offensiv. Det gikk fort, og det var ikke mye kamp fra russisk side. Det er trolig det største russiske nederlaget siden andre verdenskrig, sier senioranalytiker i Think Tank Europe og tidligere sjefanalytiker i Forsvarets etterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo, til dansk TV2.

– Russiske soldater har ikke viljen til å fortsette å kjempe

Dette utdelingsbildet utgitt av det ukrainske forsvarsdepartementet 12. september 2022 og tatt på et udefinert sted viser en kolonne med stridsvogner fra den ukrainske hæren under en offensiv.

Mye av dette utstyret som nå er på ukrainsk hender vil nå bli satt inn i kampene mot russiske styrker. Ukrainske soldater er godt kjent med russisk militærmateriell og kan ta i bruk disse.

Tidligere sjef for US Army Europe, generalløytnant Ben Hodges følger krigens utvikling nøye. Etter å ha sett hvordan de russiske frontlinjene har kollapset, tror han det blir vanskelig for Putin å avlede skylden for den feilaktige operasjonen.

– Russiske soldater har ikke viljen til å fortsette å kjempe i Ukraina. Fortellingen, inntil for seks måneder siden, var at Putin på en eller annen måte var et geni. Han var så mye smartere enn alle andre, han er en KGB-agent. Jeg tror de kommer til å prøve å unnskylde det, men jeg tror til syvende og sist de fleste kommer til å klandre ham, sier Ben Hodges, tidligere øverstkommanderende general, til CNN.

Russiske offiserer skal være sjokkert

Ifølge vestlig etterretning kan Ukrainas siste offensiv være et viktig vendepunkt i krigen.

En ukrainsk soldat hjelper en såret medsoldat på veien i det frigjorte territoriet i Kharkiv-regionen, Ukraina, mandag 12. september 2022. Ukrainske tropper tok tilbake et stort område fra Russland mandag, og presset seg helt tilbake til nordøstgrensen noen steder. De hevdet å ha tatt mange russiske soldater til fange som en del av et lynfremstøt som tvang Moskva til å gjøre en forhastet retrett.

– Russerne er i trøbbel. Spørsmålet blir hvordan de reagerer, men svakhetene deres er avslørt, og de har ikke store soldatreserver eller utstyrsreserver, sier en amerikansk kilde til Washington Post.

Russiske offiserer skal være sjokkert over hvor raskt russiske soldater har måttet trekke seg tilbake. Samtidig kommer meldinger om at russerne bombarderer frontlinjen med luftstyrker, raketter og artilleri etter at Ukraina har gjenerobret store territorier i sin overraskende offensiv.