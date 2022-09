Dronning Elizabeths siste dager: – En grunn til at dødsfallet sjokkerte meg

Boris Johnson hadde audiens hos dronningen kun to dager før hun døde. Han forteller at hun virket fokusert og påskrudd, selv om hun tydelig hadde det vanskelig den siste tiden.

Kun to dager før dronningen døde, møtte hun avtroppende statsminister Boris Johnson i Balmoral. Nå kommer det frem flere detaljer om dronningens siste dager.

Tirsdag i forrige uke møtte Boris Johnson dronningen for siste gang. Det var den 14. statsministeren dronningen takket av i løpet av sin regjeringstid. Samme dag møtte hun også sin 15. statsminister; Lizz Truss, som kun rakk å styre Storbritannia i to dager før nyheten om dronningens dødsfall kom.

I et intervju med BBC forteller Johnson, som måtte gå av i kjølvannet av festskandalene under pandemien, at nyheten om hennes død kom som et sjokk.

– Den siste audiensen jeg hadde med henne, noe som blant grunnene til at jeg ble så sjokkert da jeg hørte om hennes død, var at i den audiensen, så var hun så på ballen, sier Johnson til BBC.

– Bare to dager før sin død var hun fullt fokusert på geopolitikk, britisk politikk, hun siterte statsmenn fra 1950-tallet. Det var ganske ekstraordinært, erindrer den avgåtte statsministeren.

Johnson: Pliktfølelsen holdt henne gående

Når han ser tilbake på de dagene, så var det blant de tingene som rørte mest ved ham.

– Jeg bare tenker hvor utrolig at pliktfølelsen har holdt henne gående på den måten.

– Gitt hvor dårlig hun åpenbart var, så er det utrolig at hun var så oppvakt og så fokusert. Det har vært en ganske emosjonell tid, sier Johnson.

Dronningen tilbrakte sine siste dager på slottet Balmoral i Skottland. Ifølge BBC tilbrakte hun dagene med familien, leste hestebladet Racing Post og så på TV sammen med de ansatte på slottet.

Hadde gjester helt til det siste

Den siste helgen før sin død hadde hun også gjester ved slottet. Dr Iain Greenshields, moderator for generalforsamling til Church of Scotland, overnattet i slottet over helgen. Han spiste middag med dronningen lørdag og hadde lunsj med henne søndagen.

Det ble flagget på halv stang på slottet Balmoral etter dronningens død torsadg 9. september. Les mer Lukk

Han forteller til BBC Scotland at selv om dronningen åpenbart var skjør, så var hun veldig på.

– Hun snakket om fortiden sin, om hennes kjærlighet for Balmoral, hennes far, mor, prins Phillip, hester. Hun var veldig engasjert i hva som skjedde i kirken og hva som skjedde i nasjonen også, forteller Greenshields, og minnes spesielt ett øyeblikk:

– Under en samtale gikk vi bort til vinduet og hun kikket over hagen med stor stolthet og affeksjon. Jeg tror det er der hun ønsket å tilbringe sine siste dager.

– Jeg tror det er en stor trøst for familien.

Det siste bildet

Det siste offisielle oppdraget dronningen gjorde var å innsette Liz Truss som den 15. statsministeren i dronningens regjeringstid. Dette ble gjort på Balmoral, og fotografen Jane Barlow tok de siste offisielle bildene av dronningen.

– Jeg var der for å ta bildet av møtet hennes med den nye statsministeren, men for meg er det bildet av dronningen alene som er det beste. Og det har selvfølgelig blitt mye mer betydningsfullt i ettertid, sa Barlow om møtet i forrige uke.

– Hun så definitivt mer skjør ut enn da jeg tok bilder av henne i sommer, men hun var ved godt mot, da hun. Barlow kalte det et privilegium å ha fått muligheten til å ta det som ble de siste offisielle bildene av dronningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Dette bildet ble blant de aller siste offisielle bildene av Dronning Elizabeth. Bildet ble tatt på Balmoral slott to dager før dronningens død. Foto: Jane Barlow / AP / NTB Les mer Lukk

Avlyste alle oppdrag

Dagen etter, onsdagen, måtte dronningen avlyse alle avtaler, etter råd fra legene. Torsdag var legene så bekymret at familien ilte til slottet for å være rundt henne.

Da dronningen døde torsdag ettermiddag, 96 år gammel, hadde hun sønnen prins Charles og datteren prinsesse Anne ved sin side. Da dronningen døde ble prinsen til kong Charles III.

Dødsbudskapet ble offentlig i 19.30-tiden norsk tid torsdag, men monarken hadde ved det tidspunktet vært død i noe tid, da budskapet måtte kommuniseres til en rekke embetsfolk og regjeringssjefer før det når fram til offentligheten.

Dødsårsaken er fortsatt ikke offentliggjort.