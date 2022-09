Charles mottas med varme og skepsis i Nord-Irland

NTB

Charles blir mottatt med protestantisk varme og katolsk skepsis når han tirsdag besøker Nord-Irland på sin rundtur som ny konge etter dronning Elizabeths død.

Nord-Irland-besøket blir hans største utfordring når han søker å skape forsoning og enhet i sitt kongedømme, men utfordringen er like vrien for både katolske republikanere og protestantiske unionister.

Sinn Féin må balansere sorg og kondolanser med at partiet avviser det britiske monarkiet, mens unionistene må skjule en latent bekymring for at dronningens bortgang er enda et steg mot at båndene til Storbritannia brytes, ifølge The Guardian.

Slike nyanser forblir usagt under en mottakelse for kong Charles og dronning Camilla på Hillsborough-slottet, en minnegudstjeneste for alle trosretninger for den avdøde dronningen i St. Anne's Cathedral og en spasertur i Belfasts gater for å hilse på folk.

Godt kjent med Nord-Irland

Kongen er ikke ukjent med Nord-Irlands turbulente politikk. Etter Guardians beregninger har han vært på 39 offisielle besøk i regionen, der han har forsikret unionistene om deres tilhørighet til Det forente kongedømme, og samtidig strukket ut en hånd til republikanerne.

IRA, som var katolikkenes væpnede gren, drepte kongens favorittonkel Lord Mountbatten i et attentat i 1979, men Charles hilste likevel den mangeårige Sinn Fein-lederen Gerry Adams med et håndtrykk i 2015.

Katolikkene har allerede vist en viss balansekunst. Sinn Féin holdt seg søndag unna proklamasjonen av Charles som ny konge, men deltar i andre markeringer og vil møte kongen.

Sinn Fein-president Mary Lou McDonald sa at de ikke deltok fordi proklamasjonen var ment for dem som er politisk lojale mot den britiske kronen.

Sender kondolanser

Men mandag talte visepresident og statsminister kandidat Michelle O'Neill på en markering i den lovgivende forsamlingen Stormont, og hun signerte kondolanseprotokollen i rådhuset i Belfast.

– Sinn Féin sender sine kondolanser. Tapet føles dypt i dronningens familie og hos mange i vårt samfunn, særlig hos unionistene, sa McDonald og la til at de anerkjenner den positive rollen dronningen spilte for fred og forsoning mellom Irland og Storbritannia.

Unionistene har en dypt ærbødig holdning til kongedømmet, men deres økende frykt er at båndene til Storbritannia svekkes, og at en gjenforening med Irland nærmer seg.

For første gang er katolikkene i ferd med å bli flertall i provinsen, og for første gang vant Sinn Féin i mai flertall i et valg. Samtidig har brexit og handelsavtalen med EU ført til en tollgrense mellom Nord-Irland og Storbritannia i stedet for mellom Nord-Irland og Irland.

Det har medført at unionistene nekter å være med på en ny Sinn Fein-ledet regjering før tollgrensen oppheves.