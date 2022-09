Zendaya vant Emmy for beste skuespiller

Zendaya takker for Emmy-prisen hun vant for rollen som Rue Bennett i TV-sensasjonen «Euphoria». Foto: Mark Terrill / AP / NTB

NTB

«Euphoria»-stjernen Zendaya vant Emmy-prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie for innsatsen i den populære serien.

Med det ble 26-åringen den yngste til å vinne en Emmy-pris to ganger.

Hun vant for rollen som rusavhengige Rue Bennett i TV-sensasjonen «Euphoria», laget av HBO. Det er andre gang Zendaya vinner en Emmy for rollen.

Zendaya danket med seieren ut blant annet Jodie Cromer og Sandra Oh, begge nominert for «Killing Eve» og Reese Witherspoon, nominert for «The Morning Show».

De amerikanske Emmy-prisene er TV-bransjens gjeveste og deles ut natt til tirsdag.