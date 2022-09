Ukraina: Strøm og vann er tilbake i Kharkiv-regionen

Skader på et bygg i sentrum av Kharkiv etter et russisk missilangrep mandag. Foto: Andrij Marienko / AP / NTB

NTB

De store strømbruddene som har rammet det østlige Ukraina etter at landet gjenerobret deler av regionen har nå blitt løst, ifølge ukrainske myndigheter.

Myndighetene i Kharkiv, Ukrainas nest største by, sier at om lag 80 prosent av befolkningen har fått tilbake strøm- og vannforsyningen.

– Dere er helter!!! Takk til alle som gjorde så mye som mulig på denne svært vanskelige natten for Kharkiv, slik at vi fikk tilbake et normalt liv i byen så fort som mulig, skriver ordfører Ihor Terekhov på Telegram.

Det skal ha vært russiske angrep på infrastrukturen i regionen som førte til store strømbrudd søndag. Ukraina er i gang med en stor offensiv i området som har ført til en storstilt russisk tilbaketrekning.

Luftangrepene har imidlertid fortsatt. Et administrasjonsbygg i sentrum av Kharkiv ble angrepet med et missil mandag. En person ble drept og brannen tok lang tid å slukke.