Kong Charles og Samveldet – flere er på nippet til å hoppe av

Kong Charles har ikke bare blitt monark over Storbritannia. Det er ytterligere 14 tidligere britiske kolonier han nå er øverste seremonielle leder over, men flere av dem teller på knappene.

Republikanske bevegelser vinner terreng fra Australia til Antigua, og en av kong Charles' største utfordringer er hvordan han skal greie å holde fast på landene i Samveldet som hans mor, dronning Elizabeth, var så glad i, melder blant annet NTB.

Samveldet består av 56 land inkludert Storbritannia, og 14 av dem har fortsatt den britiske monarken som statsoverhode. ABC Nyheter har gått gjennom hvor sterke de republikanske kreftene er i samtlige av disse 14 landene.

– Ikke en fiendtlig handling

Antigua og Barbuda: Kort tid etter at Charles ble formelt anerkjent som konge i øystaten som ligger mellom Det karibiske hav og Atlanterhavet, sa statsminister Gaston Browne at han innen tre år planlegger å holde en folkeavstemningen om hvorvidt landet skal bli republikk.

– Dette er ikke en fiendtlig handling eller uttrykk for konflikt mellom Antigua og Barbuda og monarkiet, men heller det endelige skrittet for å fullføre uavhengigheten og sikre at vi er en virkelig suveren nasjon, sier Browne til ITN News.

Australia teller på knappene

Australia og statsminister Anthony Albanese hinter til fremtidig mulig løsrivelse fra det britiske monarkiet

Australia: Her er det stor støtte for å gå over til republikk, blant annet hos den nyutnevnte statsministeren Anthony Albanese. Han har derimot avvist en ny folkeavstemning om styreform før tidligst i hans andre periode, om han vinner valget. Landet hadde også en folkeavstemning i 1999 der flertallet stemte for å beholde det konstitusjonelle monarkiet.

– Ironisk nok vil den enkleste veien mot en australsk republikk være at den nye kongen anerkjenner den. Det er mulig at Charles, som var til stede da Barbados valgte å bli republikk, og som er klar over at det er en voksende støtte for å gjøre det samme i Jamaica, vil kunne komme debatten i forkjøpet ved å ønske velkommen en konstitusjonell endring i veldet utenfor Storbritannia, skriver The Guardian-kommentator Dennis Altman, om de australske republikanske kreftene.

Mye motstand i Karibia

Bahamas: Statsminister Philip «Brave» Davis har tidligere uttalt at neste års 50-års jubileum for uavhengigheten vil være det naturlige punktet å vurdere en løsrivelse fra også det britiske monarkiet. En folkeavstemning vil kun trenge et simpelt flertall for å løsrive monarkiet

Belize: Det eneste landet i Karibien der man kan gå over til republikk uten folkeavstemning. Et flertall i parlamentet vil være nok. Da prins William, og hertuginne Kate, som nå har blitt prins– og prinsesse av Wales, besøkte Karibien i vår, måtte de avlyse et besøk på en kakaofarm i Belize som følge av protester.

Canadas sjefsherald Samy Khalid leser proklamasjonen som gjør kong Charles III til konge av Canada i en seremoni ved Rideau Hall i Ottawa.

Canada: Her er republikanerne i mindretall, men en meningsmåling i april i fjor viser likevel at 67 prosent av de spurte var imot at Charles etterfulgte sin mor som britisk monark. Han ble seremonielt innsatt som Canadas konge i Ottowa lørdag.

Grenada: Her er man delte i synet på folkeavstemning. Her vil et republikansk flertall trenge to-tredjedeler for å gjennomføre en overgang til republikk.

Arley Gill, leder for National Reparations Committee, sa i juni at selv om folk flest ikke hadde noen reservasjoner mot å bli republikk, så er det motvilje mot å gjennomføre en folkeavstemning, da regjeringspartiene frykter at opposisjonen vil bruke anledningen til å slå politisk mynt på situasjonen.

Jamaica: Ett av landene som er nærmest en endring. I mars, da landet fikk besøk av prins William og hertuginne Kate, ga statsminister Andrew Holness beskjed om at landet er på vei mot uavhengighet. Her vil et simpelt flertall ved en folkeavstemning være nok til å endre styreform.

New Zealand: Haster ikke

New Zealand: Landets statsminister Jacinda Ardern synes ikke det haster med å bli republikk, men hun er overbevist om at det vil skje når tiden er inne, og at det trolig vil skje i hennes levetid. Ardern er 42 år gammel.

Dronning Elizabeth viet hele sitt liv til å tjene andre, lyder hyllesten fra New Zealands statsminister Jacinda Ardern etter dronningens bortgang.

Papua Ny-Guinea: Her har landets ledere ytret fornyet støtte til det britiske monarkiet de siste dagene.

Saint Kitts og Nevis: Her vil et simpelt flertall ved en folkeavstemning være nok til å endre styreform. Det har ikke kommet meldinger om at en slik folkeavstemning er på trappene.

Saint Lucia: Samme som Saint Kitts og Nevis.

Saint Vincent og Grenadiene: Samme som Saint Kitts og Nevis, samt Saint Lucia.

Salomonøyene: Her har landets ledere ytret fornyet støtte til det britiske monarkiet de siste dagene.

Tuvalu: Her har landets ledere ytret fornyet støtte til det britiske monarkiet de siste dagene.

2,5 milliarder innbyggere

Det er frivillig å være medlem av Samveldet. Landene har til sammen 2,5 milliarder innbyggere i ulike deler av verden. I fjor ble de to afrikanske landene Gabon og Togo medlemmer selv om ingen av dem har vært under britisk styre.

De fleste medlemslandene er blitt uavhengige etter at Elizabeth overtok tronen i 1952, og mange av dem har siden vraket monarkiet. Dronningen anså likevel Samveldet som en måte å bevare samholdet mellom det som er en svært broket samling av nasjoner.