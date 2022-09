FSB: Forfalsket attentater på russisk-vennlige ledere

Vladimir Putin sammen med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.v) og FSB-sjef Alexander Bortnikov. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB Les mer Lukk

Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) avslører at minst to russisk-vennlige ukrainske overløpere, som ble meldt likvidert, skal være i live og at det hele var en operasjon for å røyke ut ukrainske agenter.