Valmyndigheten: Foreløpig valgresultat kommer først onsdag

STOCKHOLM 20220911 Socialdemokraternas partileder Magdalena Andersson ber om tålmodighet mens svenskene venter på valgresultatet. Et foreløpig resultat kommer ikke før onsdag. Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB

NTB

Den svenske Valmyndigheten opplyser at et foreløpig valgresultat først kommer på onsdag, når blant annet brevstemmer telles opp.

Det dreier seg om utenlandsstemmer, brevstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer, som først telles onsdag.

Flere partiledere har søndag kveld vist til det samme, blant dem statsminister Magdalena Andersson, som sier at valget er for tett til at det kan utropes en vinner nå.

Også Moderaternas leder Ulf Kristersson sier at man ennå ikke kan vite hvordan valget ender. Han ber folk ha tålmodighet.

Med 95 prosent av stemmene opptalt natt til mandag, har de borgerlige partiene 49,7 prosent og den rødgrønne blokken 48,8 prosent. Det gir en foreløpig mandatfordeling på 175 til 174 i borgerlig favør.

Politolog Henrik Ekengren Oscarsson sier ifølge Aftonbladet at det skilte 59.000 stemmer mellom blokkene, og at det står igjen å telle opp mellom 200.000 og 250.000 stemmer.

Av de gjenstående stemmene er en tredel utenlandsstemmer, som vanligvis favoriserer Moderaterna. Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna pleier å få dårligere uttelling av de siste stemmene, mens Miljöpartiet gjerne tjener på dem.

Ved det forrige valget i 2018 ble 202.000 stemmer talt opp i dagene etter valget. Resultatet var at tre mandater byttet plass, og at de rødgrønne vant med knappest mulig margin – 175 mot 174 mandater.

Både Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna har gått kraftig fram, og også Miljöpartiet kan notere seg for framgang.

De øvrige partiene går tilbake, blant dem Moderaterna, som er forbigått av Sverigedemokraterna som landets nest største parti.