Centerpartiets Annie Lööf: – Blandede følelser

NTB

Centerpartiets partileder Annie Lööf skryter av at partiet har stått på sitt, men sier at hun og Centerpartiet ikke er fornøyd med kveldens resultat.

– Vi står her med litt motstridende følelser. Vi var mange som håpet på bedre tall, på at vår sterke liberale kraft skulle få enda større feste i den sterke valginnspurten vi har gjort. Det er klart at vi ikke er fornøyd, sier Lööf i sin tale til partiets valgvake.

Hun sier partiets medlemmer skal kjenne stolthet over at de har stått opp for sine verdier, men partilederen er svært bekymret for Sverigedemokraternas framvekst.

– Vi har fortsatt flere dagers uvisshet foran oss, sier Lööf, som har vært partileder siden 2011.

Centerpartiet ligger på 6,7 prosent oppslutning, ned 1,9 prosentpoeng fra 2018-valget.