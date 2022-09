Valgthriller i Sverige – Sverigedemokraterna feirer

I begynnelsen av valgkvelden i Sverige lå den rødgrønne blokken i ledelsen. Etter hvert snudde det og nå ligger den borgerlige blokken 0,9 prosentpoeng foran.

Klokka 23.40 viser nemlig Valmyndighetens beregning med 5987 av 6.578 valgkretser telt opp at Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna har 49,7 prosent av stemmene, mot 48,8 for de fire rødgrønne partiene,

Det gir en foreløpig mandatfordling på 176 for de borgerlige og 173 for de fire rødgrønne partiene, ifølge SVT.

Omveltning på høyresiden

Jimmie Åkesson (SD) kan lykkes med å gjøre Sverigedemokraterna til landets nest største parti. Foto: Stefan Jerrevång/TT / NTB

Med det ble fortvilelse vendt til håp i Moderaternas leir. Det er likevel en glede med bismak. For mye tyder på at Moderaterna, med Ulf Kristersson i spissen, har tapt posisjonen som det nest største partiet i Sverige.

Hos ytrehøyrepartiet Sverigedemokraterna (SD) sto på sin side jubelen i taket. Mange ser det som en seier i seg selv dersom partiet blir landets nest største.

– Det er veldig gledelig om vi skulle lande et resultat der vi blir største høyrepartiet, sier partisekretær Richard Jomshof.

– Vi har gjort et fantastisk valg

Som de andre partilederne som har gått på scenen for å tale i Sverige, konstaterte Jimmie Åkesson at det er for jevnt til å si noe sikkert.

– Jeg skal ikke gå inn i den blokkampen. Vi har ikke noe klart resultat før på onsdag, sa Åkesson i sin tale søndag kveld.

– Men det vi vet, er at vi har gjort et fantastisk valg.

Han slo igjen fast at partiet ønsker å sitte i regjering, men sa ingenting om hvorvidt han vil være statsminister.

Åkesson snakket om hvordan Sverigedemokraterna har vokst under hans ledelse. Partiet hadde en oppslutning på litt over 1 prosent i 2005, da han ble leder, og er nå Sveriges nest største parti med anslagsvis 20,7 prosent av stemmene.

Det er fortsatt uklart hva slags regjeringssamarbeid som kan komme ut av et blått flertall. Liberalerna og SD vil ikke samarbeide med hverandre. Moderaterna og Kristdemokraterna har åpnet for samarbeid med SD, men vil ikke slippe partiet inn i regjering.

Årsaken til at partiet er så omstridt, er den harde innvandringspolitikken og også partiets røtter i høyreekstreme rekker. Men Åkesson har gjort det klart at nazister ikke har noen plass i partiet.

I motsatt leir vil også Andersson få sine utfordringer, først og fremst å få til et samarbeid der både Centerpartiet og Vänsterpartiet er med.

Kriminalitet og integrering

Statsminister Magdalena Andersson på vei inn til Socialdemokraternas valgvake. Hun kan komme til å kare i land en tredje periode ved makten for sitt parti. Valgdagsmålinger tyder på et jevnt løp mellom de rødgrønne og den blå blokken. Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB

Gjengkriminalitet og integrering har vært viktige temaer i valgkampen i forkant av søndagens riksdagsvalg. Både på høyre- og venstresiden har partiene lovet strengere straffer og har kappes om å framstå som den som med størst troverdighet kan bekjempe kriminaliteten.

Andersson har vært opptatt av at kampen mot kriminalitet også handler om integrering og like muligheter.

De høye strømprisene har naturlig nok også vært et hett tema, og mens høyresiden har vært opptatt av at det må bygges flere kjernekraftverk, har partier i venstreblokken framsnakket vindkraft.

Privatskoler og profitt i velferden generelt har vært et annet tema i debatten.

Køer og forsinkelser

Valgdeltakelsen ligger an til å bli lavere enn ved forrige valg, 83 prosent mot 87,2 prosent i 2018. Likevel var det fortsatt lange køer utenfor valglokalene da de skulle stenge klokka 20.

Årsaken til forsinkelsene skal være at valgmyndighetene har måttet endre prosedyre i stemmelokalene. Tidligere har stemmesedlene ligget utenfor stemmeavlukket, noe myndighetene har fått kritikk for.

Det førte til forsinkelser i stemmetellingen.

Søndag kveld opplyste for øvrig valgmyndigheten at deres nettsider val.se var utsatt for et såkalt tjenestenektangrep, men det har ingen betydning for stemmetellingen.