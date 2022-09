Valgdagsmåling: Snaut 40.000 stemmer skiller blokkene i svensk valg

NTB

Mindre enn 40.000 stemmer skal skille de to blokkene i det svenske riksdagsvalget, opplyser SVT søndag kveld.

Rikskringkasteren meldte først at bare var 6.944 stemmer som skilte de to sidene i det svenske valget, men korrigerte etter kort tid og opplyste at det dreier seg om 40.000 stemmer.

Det er den rødgrønne siden med partileder Magdalena Andersson i Socialdemokraterna i spissen som leder, foran den blå blokken med hvor Sverigedemokraterna er det største partiet, ifølge valgdagsmålinger.

Svensk TV4s valgredaksjon sier at forhåndsstemmer kan komme til å påvirke valgutfallet.