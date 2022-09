Knapt flertall for rødgrønn blokk på svenske valgdagsmålinger

Statsminister Magdalena Andersson på vei inn til Socialdemokraternas valgvake. Hun kan komme til å kare i land en tredje periode ved makten for sitt parti Socialdemokraterna. Valgdagsmålinger tyder på et jevnt løp mellom de rødgrønne og den blå blokken. Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB

Valgdagsmålingene gir et knapt flertall for den rødgrønne blokken i Sverige. Sverigedemokraterna ser ut til å bli landets nest største parti.

– Det er en thriller, det kommer til å bli jevnt til det siste. Man skal ikke ta noe på forskudd, sier Sverigedemokraternas gruppeleder i Riksdagen Henrik Vinge.

Målingene viser at det er svært jevnt mellom blokkene. Socialdemokraternas Magdalena Andersson ligger et hestehode foran i statsministerduellen. Ifølge SVTs måling har hun 176 representanter bak seg i Riksdagen, mens Moderaternas Ulf Kristersson har 173.

I TV4s valgdagsmåling har den røde blokken 50,6 prosents oppslutning, mens de blå får 48 prosent.

– Vi venter på resultatene senere i kveld, lyder den avmålte kommentaren fra Socialdemokraternas partisekretær Tobias Baudin overfor SVT.

– Veldig bekymringsfullt

Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna seiler opp som Sveriges nest største parti med en oppslutning på 21,3 prosent, ifølge TV4s valgdagsmåling.

Partitoppen Mattias Karlsson kaller det en «kjempepositiv og kjempespennende trend».

Karlsson, som er distriktspolitisk talsperson i partiet og en nær kollega av partileder Jimmie Åkesson, kom med kommentaren til svensk P1, ifølge Expressen.

– Det er fantastiske tall. Jeg er vant til ikke å ta noe på forskudd, men trenden er kjempepositiv og kjempespennende.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, er til stede på valgvaken til Socialdemokraterna i Stockholm. Hun er urolig over at Sverigedemokraterna ser ut til å gjøre et godt valg.

– Det er veldig bekymringsfullt at Sverigedemokraterna kan bli det nest største partiet. Kristdemokraterna og Moderaterna her i Sverige har beveget seg langt ut til høyre og vært med på å legitimere Sverigedemokraterna, sier hun til VG.

Moderaterna får en oppslutning på 16 prosent på målingen, en kraftig nedtur for partiet. På SVTs måling gjør Kristerssons parti det litt bedre og får 18,8 prosent, men ligger fortsatt bak SD, som får 20,5 prosent.

Kø ved valglokalene

Moderaternes Ulf Kristersson ser ut til å få en skuffende kveld, dersom valgdagsmålingene slår til.

Dermed ligger det an til en spennende valgkveld fram til resultatene peker på en endelig vinner.

Valglokalene skulle stenge klokka 20, men flere steder var det fortsatt kø av folk som ville stemme. Dermed blir stemmegivningen forsinket og det kan drøye langt utpå kvelden før resultatene blir klare.

Årsaken til forsinkelsene skal være at valgmyndighetene har måttet endre prosedyre i stemmelokalene. Tidligere har stemmesedlene ligget utenfor stemmeavlukket, noe myndighetene har fått kritikk for.

Kriminalitet og integrering

Gjengkriminalitet og integrering har vært viktige temaer i valgkampen. Både på høyre- og venstresiden har partiene lovet strengere straffer og har kappes om å framstå som den som med størst troverdighet kan bekjempe kriminaliteten.

Men statsminister Magdalena Andersson (S) har vært opptatt av at kampen mot kriminalitet også handler om integrering og like muligheter.

Jimmie Åkesson (SD) kan lykkes med å gjøre under Sverigedemokraterna til landets nest største parti.

De høye strømprisene har naturlig nok også vært et hett tema, og mens høyresiden har vært opptatt av at det må bygges flere kjernekraftverk, har partier i venstreblokken framsnakket vindkraft.

Privatskoler og profitt i velferden generelt har også vært et viktig tema.

Moderaternas Kristersson har gjort det bra i TV-sendte dueller med Andersson, men likevel ligger altså hans parti an til å miste posisjonen som det nest største.

Inn i varmen

Uansett om det er han eller Andersson som til slutt får forsøke å danne regjering, ligger det an til tøffe dragkamper. I begge blokker er det tilsynelatende uforenlige skillelinjer. På høyresiden handler det i stor grad om hvem som er villige til å samarbeide med valgets vinner Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna. Så sent som ved forrige valg var de frosset ut av de andre partiene.

Årsaken til at partiet er så omstridt er den harde tonen de har hatt i innvandringsdebatten og også partiets røtter i høyreekstreme rekker. Men Åkesson har gjort det klart at nazister ikke har noen plass i partiet.