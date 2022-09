Gresk kystvakt løsnet varselskudd

NTB

Den greske kystvakten bekrefter at de har løsnet varselskudd mot et skip som «beveget seg mistenkelig» i gresk farvann ved øya Lesvos.

Innrømmelsen kommer etter anklager fra Tyrkia om at greske styrker åpnet ild for å forstyrre et fartøy.

Talspersoner for den greske kystvakten sier skipet Anatolian nektet å la inspektører komme om bord. Deretter ble de eskortert inn i tyrkisk farvann, opplyser de.

Meldingen kommer mens forholdet mellom de to landene igjen er svært anstrengt.

Tyrkiske myndigheter har anklaget Hellas for å «okkupere» øyer i Egeerhavet og trakassere tyrkiske kampfly med luftvernsystemer som er utplassert der. Greske myndigheter avviser anklagene.