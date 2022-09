Valget i gang i Sverige

Svensker i kø for å avgi stemme i Nacka utenfor Stockholm søndag. Foto: Ali Lorestani / TT / NTB

NTB

Stemmegivningen er i gang i Sverige, der det ligger an til et jevnt riksdagsvalg.

Valget vil avgjøre om sosialdemokraten Magdalena Andersson får fortsette som statsminister, eller om de borgerlige partiene overtar regjeringsmakten.

En av de siste meningsmålingene, for et par dager siden, ga Anderssons blokk et lite flertall.

Andersson og Moderaternes leder Ulf Kristersson møttes til en siste duell lørdag, og da var gjengkriminalitet og strømkrise blant de viktigste temaene.

Valget er det første som holdes i Sverige etter at innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) delvis ble «tatt inn i varmen» av de andre partiene på høyresiden. De har nå sagt seg villige til å samarbeide med SD i Riksdagen.

Stemmelokalene åpnet søndag klokken 8, og stemmegivningen fortsetter fram til klokken 20.