Ordfører: Izium er befridd

En mann utenfor et hotell i byen Pokrovsk etter at kraftige eksplosjoner ble hørt under et russisk angrep sent lørdag. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Ordføreren i Izium sier at den ukrainske byen er befridd i forbindelse med offensiven som ukrainske styrker innledet i Kharkiv-regionen.

Ordfører Valerij Martsjenko sier til New York Times at de ukrainske styrkene har tatt kontroll over den strategisk viktige byen, som har vært okkupert av russerne siden i vår.

Samtidig sier det russiske forsvarsdepartementet at de russiske styrkene har «omgruppert», det vil si trukket seg ut av deler av Kharkiv-regionen, inkludert byene Balaklija og Izium, for å forsterke fronten i Donetsk.

Mange militære eksperter sier imidlertid at offensiven kom overraskende på russerne, og at de ble presset ut. Over 10.000 russiske soldater sies å risikere å bli omringet av ukrainske styrker.

Martsjenko sier at det ikke fins et eneste bolighus i Izium som ikke er skadd, og han tviler på om det blir mulig å reparere det ødelagte varmenettet før vinteren.

Tidligere lørdag sa ukrainske talspersoner at styrkene hadde kuttet de russiske forsyningslinjene til Izium.

Talsmann for utenriksdepartementet, Oleh Nikolenko, sa at de også har gjenerobret Kupjansk på den viktigste forsyningsveien for russerne fra Russland til Izium.

President Volodymyr Zelenskyj sa i sin daglige tale lørdag kveld at de ukrainske styrkene har gjenerobret rundt 2.000 kvadratkilometer ukrainsk jord fra russerne.