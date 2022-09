Canadas konservative velger ny leder

Den nye lederen av Canadas konservative parti, Pierre Poilievre, taler etter å ha blitt valgt. Foto: Justin Tang / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Canadas konservative parti har valgt Pierre Poilievre til sin nye leder med 68 prosent av partimedlemmenes stemmer.

Poilievre er en brennende populist som er imot vaksinepåbud og legger skylden for global inflasjon på statsminister Justin Trudeau.

Han vant i første runde av avstemningen over en mer moderat kandidat og blir som opposisjonsleder nå statsminister Justin Trudeaus hovedmotstander.

43 år gamle Poilievre har vært medlem av parlamentet siden han var 25, og var medlem av kabinettet til den siste konservative statsministeren i Canada, Stephen Harper.

Med skarpe og vittige kommentarer har han samlet stor støtte på grunnplanet i partiet og trukket mange nye medlemmer til partiet. Han har særlig støtte i det oljerike vestlige Canada der det er stor skepsis til klimatiltak.

Han støttet canadiere som nektet å vaksinere seg mot koronaviruset, stilte seg bak lastebilkolonnen av vaksinemotstandere fra Vest-Canada som lammet hovedstaden Ottawa og grensa til USA i fjor og er talsmann for kryptovaluta og oljeledninger.

Professor Nelson Wiseman ved University of Toronto sier han er en høyrepopulist som i USA best kan sammenlignes med Ted Cruz, uten abortmotstanden.

Moderate konservative mener at partiet med Poilievre beveger seg for langt til høyre, og noen truer med å gå ut. Forretningsmannen Kevin O'Leary skriver i en epost til partiets medlemmer at Poilievre er for polariserende til å greie å vinne valg.

Trudeaus oppslutning har bleknet noe den siste tiden, men en avtale mellom hans Liberale parti og Det nye demokratiske partiet (NDP) på venstresiden gjør at det ikke blir nytt valg i landet før 2025.