Charles innsatt som konge i Canada

Canadas sjefsherald Samy Khalid leser proklamasjonen som gjør kong Charles III til konge av Canada i en seremoni ved Rideau Hall i Ottawa. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / AP / NTB

NTB

Kong Charles III ble lørdag offisielt innsatt som Canadas konge i en seremoni i hovedstaden Ottawa.

Charles ble automatisk konge da hans mor dronning Elizabeth døde torsdag, men på samme måte som seremonien i Storbritannia lørdag er tiltredelsesseremonien i Canada et nødvendig forfatningsmessig og seremonielt skritt for at han også skal bli canadisk konge.

Det betyr at han nå er statsoverhode i Canada, som er et medlem av Samveldet, sammenslutningen av tidligere britiske kolonier.

I en kunngjøring viste statsminister Justin Trudeau til at Charles har et nært vennskap med Canada og har besøkt landet en rekke ganger.

Selv om canadiere flest stiller seg temmelig likegyldige til monarkiet, var de fleste glad i dronning Elizabeth. Hennes silhuett er på canadiske mynter, og hun besøkte Canada 22 ganger som monark.

Det er ingen appetitt i landet for å gjøre Canada til republikk, delvis fordi det ville kreve en grunnlovsendring. Det ville være et risikabelt foretakende, siden grunnloven er nøye balansert for å forene en nasjon med 37 millioner engelsk- og fransktalende, mange urbefolkningsstammer og en konstant strøm av nye innvandrere.