Mannen som falt: 9/11-bildet som ble for sterk kost for USA

Han falt gjennom luften. Ingen vet hva han tenkte, men «alle» husker bildet. Søndag er det 21 år siden «The Falling man» ble symbolet på terroren i New York.

– Mine kollegaer kalte det «Det mest populære bildet ingen har sett».

Det sa den mangeårige AP-fotografen Richard Drew i forbindelse med 20-års markeringen av terrorangrepet på World Trade Center i New York 11. september 2001.

Klokken var 09.41.15 og Drew hadde blitt kalt til stedet av redaktøren da han dekket et moteoppvisnings-oppdrag ikke langt unna.

Gikk på autopilot

– Jeg fokuserte på en person som falt gjennom luften og skjøt åtte bilder. Så hørte jeg et voldsomt bråk, som en eksplosjon. Jeg fortsatte å ta bilder; jeg trodde kanskje taket hadde kollapset. Jeg hadde ingen idé om at hele bygget raste sammen, for jeg var for nære.

En nødarbeider reddet livet mitt. Han dro meg bort. Tårnet lente seg mot oss mens vi løp og jeg stoppet og skjøt ni bildet til.

– Ganske idiotisk egentlig, men når man er i sjokk, så går man på autopilot.

Sterke reaksjoner

Han ante ikke hvilken kraft det var i bildene før han kom tilbake på kontoret senere på dagen og gikk gjennom bildene. De ble sendt til fotoredaktøren i Associated Press, som godkjente det til å være tilgjengelig for alle aviser og nettsteder som hadde avtale med bildebyrået.

I seks tiår har Richard Drew tatt bilder for nyhetsbyrået AP. Han har tatt historiske bilder av Mohammed ali, en døende Robert Kennedy, men det er bildet av den fallende mannen under terrorangrepet 11. september som huskes best. Les mer Lukk

Bildet gikk verden rundt allerede dagen etter, men i USA kalte man bildet kaldblodig, urovekkende, makabert og sadistisk.

Da The New York Times publiserte bildet på side syv i avisen 12. september ble bildebruken møtt med mye kritikk. De færreste avisene i landet publiserte bildet mer enn én gang.

Det ble for nært for det amerikanske folket og man fryktet at pårørende ville kjenne igjen personen.

– Folk spør meg hvordan jeg kaldblodig kunne ta bilde av noen som holder på å dø. Jeg har aldri sett det på den måten. Jeg tok et fotografisk dokument av noen som levde sine siste øyeblikk av sitt liv. Og hver gang jeg ser bildet, ser jeg ham i live.

Seks år senere ble det brukt på forsiden av The New York Times Book Review og bildet har blitt hyllet som et av historiens mest ikoniske.

Dette viser både en person som faller og en som klamrer seg fast på utsiden av ett av vinduene i det nordlige tårnet.

Ikke endelig identifisert

Først ble mannen identifisert som Norberto Hernandes. Innad i hans familie var det delte meninger om det kunne være konditoren fra restauranten Windows of The World. Senere har flere pekt på Jonathan Eric Briley, en lydtekniker som jobbet i den samme restauranten.

Han passet med både klær og kroppsform. I ett av bildene Drew tok kan man også skimte en oransje T-skjorte under skjorta. Briley gikk ofte med en oransje T-skjorte.

Hans eldre søster Gwendolyn fortalte journalister fra The Sunday Mirror i 2011 at hun aldri vil vite sikkert om det er broren, men at det definitivt ligner på ham.

– Ingen vil noen gang vite sikkert, men jeg tenker på ham som en mann som tok livet i sine egne hender for bare ett sekund.

Det umulige valget

En person faller fra tvillingtårnene 11. september. Det er mye usikkerhet rundt hvor mange som faktisk falt, eller hoppet ut fra den brennende skyskraperen. Les mer Lukk

«De begynte å hoppe ikke lenge etter at det første flyet traff det nordlige tårnet og ikke lenge etter brannene startet. De fortsatte å hoppe helt til tårnet falt. De hoppet gjennom vinduer som allerede var knust og så gjennom vinduer de selv knuste. De hoppet for å slippe unna røyken og flammene. De hoppet da taket falt og gulvet kollapset. De hoppet for å kunne ta et siste åndedrag før de døde», slik illustrerte Tom Junod det umulige valget personene sto overfor i en artikkel i The Esquire i 2003.

Noen estimater peker på at så mange som 200 kan ha hoppet, eller falt til sin død i forbindelse med terrorangrepet. Drew så ikke flere enn rundt et titalls.

– Kanskje det mest perfekte bildet

– Det er det vakreste bildet som er tatt av noe så tragisk. Det er kanskje et av de mest perfekte bildene noen gang tatt.

De ordene tilhører ingen ringere enn Sir Elton John, som ved siden av å være verdenskjent artist også er lidenskapelig opptatt av bilder og har et stort bilde av den fallende mannen på veggen hjemme.

Like i underkant av 3000 mennesker omkom under terrorangrepene 11. september 2001. De aller fleste døde i forbindelse med angrepet på World Trade Center i New York da kaprede passasjerfly styrtet inn i hver av tvillingtårnene. Ytterligere to fly ble kapret, der det ene krasjet inn i Pentagon, mens det siste gikk i bakken i Pennsylvania. Angrepet ble utført av medlemmer av al-Quaida-nettverket. Totalt 19 kaprere deltok i det koordinerte angrepet som førte til det verste terrorangrepet på amerikansk jord.

