Buckingham Palace: Dronning Elizabeth bisettes mandag 19. september

NTB

Buckingham Palace bekrefter at dronning Elizabeth skal bisettes mandag 19. september. Seremonien finner sted i Westminster Abbey klokken 11.

Det ventes et stort oppmøte av statsoverhoder og kongelige, i tillegg til store menneskemengder i Londons gater denne dagen.

Lørdag ble en oversikt over planene offentliggjort av Buckingham Palace og Edward Fitzalan-Howard, som har tittel Earl Marshal og er ansvarlig for arrangementet.

Kisten skal til slutt bringes til Windsor Castle og plasseres i St George's Chapel. Der vil dronning Elizabeth ligge ved siden av sin mann, prins Philip. Der er også asken etter hennes søster prinsesse Margaret og deres foreldre Elizabeth og kong George.

Publikum slipper til

Buckingham Palace opplyser blant annet at dronning Elizabeth skal ligge på paradeseng i fire dager i Westminster Hall i Parlamentet.

Kisten plasseres på en opphøyd plattform der onsdag, og publikum skal få tilgang til lokalet for å vise henne den siste ære.

Forrige gang et medlem av kongefamilien lå på paradeseng i hallen var da dronningmoren døde i 2002. Da besøkte over 200.000 mennesker Westminster Hall for å se kisten og ta farvel, melder BBC.

Prosesjon i Edinburgh

Søndag hentes dronningens kiste på Balmoral, skriver Sky News i sin melding om planene. Den bringes deretter til Holyrood-palasset i Edinburgh. Der skal den plasseres i tronerommet, slik at staben kan vise henne den siste ære.

En ballong med bilde av dronning Elizabeth II fotografert på et minnested i Green Park nær Buckingham Palace i London lørdag. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB Les mer Lukk

Mandag reiser kong Charles og dronning Camilla til Edinburgh for å delta i en prosesjon der kisten så bringes til St. Giles Cathedral. Like før klokken 15 mandag ettermiddag skal kisten bæres inn i katedralen med den skotske kronen plassert oppå.

Deretter skal publikum få tilgang til katedralen for å ære dronningen, før kongen og medlemmer av kongefamilien skal delta i en seremoni der senere samme kveld.

Westminster Hall

Tirsdag bringes kisten til flyplassen i Edinburgh og flys til RAF-basen Northolt, og derfra til Buckingham Palace. Der plasseres den i en sal, slik at staben kan ta farvel og hedre dronningen.

Onsdag plasseres en annen av de britiske kronene på Elizabeths kiste, denne gang Imperial State Crown. Kisten dekoreres også med en krans før den bringes til Westminster Hall. Det blir en prosesjon også denne dagen, og Sky News siterer en tjenesteperson ved hoffet på at denne blir «ganske liten og privat».

I Westminster Hall skal erkebiskopen av Canterbury holde en kort gudstjeneste, før publikum slippes til.

Kong Charles har også et tettpakket program de nærmeste dagene. Den 13. september reiser han til Nord-Irland og den 16. september til Wales.