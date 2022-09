Prins William lover å støtte sin far Charles

NTB

Storbritannias tronarving prins William hedrer i en uttalelse sin avdøde bestemor, dronning Elizabeth. Han lover å støtte sin far Charles.

– Hun var ved min side i mine lykkeligste stunder, og hun var der i de vanskeligste dagene i mitt liv, sier prinsen i uttalelsen.

Prinsen skriver videre at han sørger, men at han også er svært takknemlig.

– Jeg har nytt godt av dronningens visdom og oppmuntring, helt inn i mitt femte tiår, fortsetter han.

William nevner også sin kone Kate, og skriver at hun fikk 20 år med veiledning og støtte fra dronningen.

– Mine tre barn fikk tilbringe ferier med henne og skapte minner de vil ha hele livet, sier prinsen, og føyer til:

– Jeg visste at denne dagen ville komme, men det vil ta litt tid før livet uten bestemor vil føles virkelig.

– Jeg takker henne for vennligheten hun viste min familie og meg. Jeg takker henne på vegne av min generasjon for å gå foran med et eksempel på tjenestevilje og verdighet som stammet fra en annen tid, men som alltid er relevant for oss alle.

– Som hun så utmerket sa det: Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet.