Magdalena Andersson med valgkampinnspurt i Rinkeby

NTB

Siste dag før valgdagen holdt Sveriges statsminister Magdalena Andersson lørdag en tale i Rinkeby, som ved forrige valg hadde valgdeltakelse på 55 prosent.

Der oppfordret hun folk til å stemme under valget.

– Det som er så bra med demokrati er at alle stemmer er like mye verdt. Stemmen din veier like mye som min, sa Andersson.

Rinkeby er av byene i Sverige hvor det begås svært mye kriminalitet. Mye av årets valg er konsentrert rundt den økende gjengkriminaliteten i landet.

– Skytingen har blitt en svensk epidemi. For hver krone som brukes på politiet, skal det brukes en krone på stanse rekrutteringen av nye gjengmedlemmer, sa hun.

Andersson er partileder for Socialdemokraterna (S), tilsvarende Arbeiderpartiet i Norge. Det svenske valget er søndag 11. september.