Svenskene kjøper mindre økologisk mat

NTB

Salget av økologisk mat synker i Sverige, i takt med at matprisene stiger.

Målt i volum falt salget med mellom 5 og 10 prosent i andre kvartal, ifølge en rapport fra Ekologiska Lantbrukarna.

Utviklingen gikk i samme retning i første kvartal. Det antas at forbrukerne velger bort økologisk produkter når maten generelt blir dyrere.

– Mange konsumenter er interessert i bærekraft, men vet ikke alltid hva den økologiske maten står for. Det i kombinasjon med at prisene stiger, gjør at folk velger bort økologiske varer, sier markeds- og bærekraftsekspert Ida Lind fra Ekologiska Lantbrukarna.