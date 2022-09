Flere sterke jordskjelv i Papua i Indonesia

NTB

Et kraftig jordskjelv og flere nesten like kraftige etterskjelv rammet lørdag morgen kysten av Papua i Indonesia.

Det første skjelvet i nærheten av byen Abepura målte 6,2, og det andre noen minutter senere målte 5,8. Begge var ganske grunne skjelv. Kort etter var det et tredje, dypere skjelv på 5,9.

Foreløpig er det ikke meldt om omkomne eller skadde, eller materielle skader, og heller ikke om mulige tsunamier. Men myndighetene sier at rystelsene var relativt sterke.

Indonesia er et av landene som er mest utsatt for naturkatastrofer i verden. Over 100 mennesker mistet livet og tusener ble hjemløse etter et jordskjelv med en styrke på 6,2 på Sulawesi i fjor.

I 2018 døde 2.200 mennesker i et annet skjelv på Sulawesi, og i julen 2004 mistet 170.000 mennesker livet i det enorme jordskjelvet og tsunamien som rammet Aceh-provinsen.