Flere døde etter togkollisjon i Kroatia

Tog veltet av skinnene da to tog kolliderte i Kroatia fredag kveld. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Minst tre mennesker er døde og elleve skadd etter at et passasjertog kolliderte med et godstog i Kroatia fredag kveld.